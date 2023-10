Stiri pe aceeasi tema

- Echipa naționala de fotbal a Romaniei joaca in aceasta seara, de la ora 21.45, pe Arena Naționala, impotriva Andorrei, in preliminariile Campionatului European de Fotbal. Pentru aceasta partida, Edi Iordanescu a facut mai multe schimbari in primul 11. Astfel, fața de meciul cu Belarus, Sorescu i-a luat…

- Selectionerul echipei de fotbal a Romaniei, Edward Iordanescu, va incepe cu debutantul Daniel Birligea titular in atac in meciul cu Andorra, duminica seara, pe Arena Nationala din Bucuresti, in Grupa I a preliminariilor EURO 2024.

- Basarab Panduru l-a facut praf pe Denis Alibec dupa Belarus – Romania 0-0. Fostul internațional a analizat prestația „tricolorilor”, dar a vorbit și despre atacantul care joaca acum in Qatar. Partida dintre Belarus și Romania a fost in direct pe Antena 1 și in AntenaPLAY. Pentru elevii lui Edi Iordanescu…

- Belarus – Romania LIVE VIDEO. Meciul de la Budapesta din preliminariile EURO 2024 e live pe Antena 1 si in AntenaPLAY, joi, de la 21:45. Acesta este al saptelea meci al tricolorilor din Grupa I. Tricolorii lui Edi Iordanescu au nevoie de sase puncte din dubla cu Belarus si Andorra pentru a ajunge pe…

- Romania joaca doua partide importante in aceasta luna, cu Belarus și Andorra. Primul meci se disputa pe teren neutru, in Ungaria, cu porțile inchise, iar al doilea se joaca pe Arena Naționala și vor avea acces doar copiii cu varste pana in 14 ani. Belarus - Romania, 12 octombrie, de la ora 21:45, pe…

- Edi Iordanescu a luat o decizie fara precedent in mandatul sau la nationala Romaniei. Selectionerul a luat decizia sa limiteze la maximum interactiunea cu presa inaintea meciurilor care ne pot duce mai aproape de EURO 2024. Belarus – Romania e pe 12 octombrie, de la 21:45, in direct pe Antena 1 si in…

- Romania infrunta astazi, 9.09.2023, naționala din Israel in preliminariile Campionatului European de Fotbal. Tricolorii conduși de Edi Iordanescu au opt puncte dupa patru meciuri, iar un succes in meciul programat pe Arena Naționala ar consolida poziția secunda. Duelul incepe la ora 21.45 și va putea…

- Am intrat in linie dreapta inaintea meciurilor echipei naționale din luna septembrie. Baieții noștri vor intalni Israel și Kosovo in doua partide programate pe teren propriu, care ne pot duce și mai aproape de calificarea la EURO 2024. Dupa opt ani de absența, „tricolorii” au o grupa accesibila și sunt…