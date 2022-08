Stiri pe aceeasi tema

- Directorul tehnic al FRF, Mihai Stoichita, a anuntat ca selectionerul Edward Iordanescu va ramane la echipa nationala indiferent de rezultatele inregistrate in Liga Natiunilor, potrivit news.ro. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro…

- Oficialii FRF au emis un comunicat astazi in care si-au reafirmat sprijinul fata de selectionerul Edi Iordanescu, in ciuda rezultatelor slabe inregistrate in Liga Natiunilor. „Precizarile administrației FRF in ceea ce privește rezultatele Echipei Naționale de Fotbal a Romaniei Ca urmare a rezultatelor…

- Nationala de fotbal a Romaniei a obtinut prima sa victorie in actuala editie a Ligii Natiunilor. Tricolorii au invins cu 1-0 echipa Finlandei, sambata seara, pe Stadionul Rapid-Giulesti din Capitala. Aceasta este prima victorie din mandatul selectionerului Edward Iordanescu, dupa un egal si trei esecuri.…

- Romania cauta in continuare prima victorie cu Edi Iordanescu in postura de selecționer. Tricolorii intalnesc reprezentativa Finlandei, sambata, in Grupa 3 a Diviziei B a Ligii Națiunilor. Meciul de pe stadionul Giulești este transmis in format LiveTEXT pe HotNews.ro.

- Siteul Federației Romane de Fotbal a anunțat lotul final cu care Edi Iordanescu va aborda partida cu Finlanda din Liga Națiunilor. Fața de meciul cu Bosnia și Herțegovina, selecționer a facut unele modificari.

- Elevii lui Edi Iordanescu au susținut in aceasta seara antrenamentul oficial inaintea meciului din Liga Națiunilor cu Finlanda. Romania - Finlanda se joaca sambata, 11 iunie, ora 21:45, pe stadionul din Giulești (liveTEXT pe GSP.ro și in direct pe Antena 1) Dupa cele doua infrangeri in care „tricolorii”…

- Edi Iordanescu (43 de ani), selecționerul echipei naționale a Romaniei, și Darius Olaru (24), mijlocaș, au susținut conferința de presa premergatoare meciului cu Finlanda din Liga Națiunilor

- Edi Iordanescu (43 de ani), selecționerul echipei naționale a Romaniei, și Darius Olaru (24), mijlocaș, au susținut conferința de presa premergatoare meciului cu Finlanda din Liga Națiunilor.