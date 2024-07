Stiri pe aceeasi tema

- Edi Iordanescu a lansat in spațiul public o scrisoare in care a facut un bilanț al activitații sale, iar mai apoi a spus, destul de evaziv, și ce l-a impins sa nu mai accepte un nou contract.Citește cat de mult a contat factorul financiar in luarea deciziei pe realitateasportiva.net .

- S-a aflat adevarul despre Gica Hagi! Ajutor secret pentru Edi Iordanescu la turneul final din Germania.Vezi AICI cum l-a ajutat Gica Hagi pe Edi Iordanescu la EURO 2024...Nationala lui Edi Iordanescu a reusit o performanta importanta la EURo 2024, calificarea in optimile competitiei.

- Marcel Ciolacu, prim-ministrul Romaniei, și Nicolae Ciuca, președintele PNL, au transmis cate un mesaj, dupa ce Nationala de fotbal a Romaniei a fost invinsa de echipa Olandei cu scorul de 3 – 0 (1 – 0), marti seara, pe Football Arena din Munchen, in optimile de finala. „Mulțumesc echipei naționale!…

- Olanda și-a asigurat locul in sferturile Campionatului European 2024 dupa ce a invins Romania cu scorul de 3-0 in optimi, intr-un meci dominat categoric de olandezi. Echipa antrenata de Edi Iordanescu a avut o prestație impresionanta in faza grupelor, caștigand grupa la turneul final din Germania. Cu…

- Gica Hagi, golgheterul all-time al primei reprezentative, la același nivel cu Adrian Mutu, s-a declarat mandru de prestația Romaniei la Campionatul European, considerand Olanda a fi un adversar mult prea bun pentru posibilitațile din acest moment ale „tricolorilor”. Parcursul frumos al Romaniei la Campionatul…

- Prim-ministrul Marcel Ciolacu n-a ratat ocazia de a se afișa din nou in preajma naționalei Romaniei la EURO. Prezent la victoria cu Ucraina, dupa ce a sarit peste eșecul cu Belgia, premierul s-a deplasat la Frankfurt la duelul decisiv cu Slovacia (1-1), urmarind meciul de langa Razvan Burleanu, Gica…

- Mirela Ionela Achim (www.b1tv.ro) Romania s-a calificat in optimile EURO 2024 dupa o victorie cu Ucraina, o infrangere cu Belgia și o remiza cu Slovacia. Naționala noastra a terminat pe primul loc in grupa. Gica Hagi s-a aratat impresionat de prestațiile tricolorilor, dar și de inspirația antrenorului…

- Gica Hagi (57 de ani), legenda fotbalului romanesc, a fost prezent la lansare carții lui Marius Lacatuș și a vorbit și despre echipa naționala a Romaniei. Gica a vorbit despre faptul ca fiul lui, Ianis Hagi, a primit in premiera banderola de capitan la echipa naționala, in meciul amical cu Liechtenstein,…