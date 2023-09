Stiri pe aceeasi tema

- Edi Iordanescu (45 de ani), selecționerul Romaniei, a explicat principalele criterii in alcatuirea lotului pentru meciurile cu Israel și Kosovo. Romania - Israel se joaca sambata, 9 septembrie, de la 21:45 (liveTEXT pe GSP.ro și Prima TV)Romania - Kosovo se disputa marți, 12 septembrie, de la 21:45…

- Fostul mare jucator al echipei naționale, Ionuț Lupescu (54 de ani), a prefațat partidele pe care elevii lui Edi Iordanescu (45 de ani) le vor disputa, pe teren propriu, in compania reprezentativelor din Israel și Kosovo, in preliminariile EURO 2024, din Germania. Romania - Israel se joaca sambata,…

- Ioan Andone il sfatuiește pe Edi Iordanescu sa le ia tare pe Israel și Kosovo. De asemenea, fostul tehnician e de parere ca Alexandru Mitrița ar fi trebuit chemat la lot. Romania - Israel se joaca sambata, 9 septembrie, de la 21:45 (liveTEXT pe GSP.ro și Prima TV)Romania - Kosovo se disputa marți, 12…

- Cristiano Bergodi i-a transmis un avertisment pentru Edi Iordanescu, inaintea „dublei” de foc cu Israel si Kosovo. Romania – Kosovo este pe 12 septembrie, de la 21:45, in direct pe Antena 1 si in AntenaPLAY, iar unul dintre marile pericole ar putea sa vina de la Albion Rrahmani, atacantul de la Rapid.…

- Atacantul Daniel Birligea (23 de ani) a impresionat in tricoul lui CFR Cluj, iar selecționerul Edi Iordanescu l-a convocat in premiera la lot, pentru dubla cu Israel și Kosovo. Romania continua parcursul din preliminariile Euro 2024:Romania - Israel se joaca sambata, 9 septembrie, de la 21:45 (GSP.ro…

- In ciuda gafelor comise in startul campionatului, portarul Rapidului, Horațiu Moldovan, ramane in planurile selecționerului Edward Iordanescu prima varianta pentru buturile naționalei in vederea meciurilor cu Israel și Kosovo, foarte importante pentru calificarea la EURO 2024. Kosovo - Romania are loc…

- Atacantul Daniel Birligea (23 de ani) a impresionat in tricoul lui CFR Cluj, iar selecționerul Edi Iordanescu l-a convocat in premiera la lot, pentru dubla cu Israel și Kosovo. Romania continua parcursul din preliminariile Euro 2024:Romania - Israel se joaca sambata, 9 septembrie, de la 21:45 (GSP.ro…

- Daniel Birligea (23 de ani), atacantul lui CFR Cluj, va fi convocat in premiera la prima reprezentativa. Romania continua parcursul din preliminariile Euro 2024:Romania - Israel se joaca sambata, 9 septembrie, de la 21:45 (Prima TV)Romania - Kosovo se disputa marți, 12 septembrie, de la 21:45 (Antena…