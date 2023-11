Edi, BUCĂTARUL lui IOHANNIS, făcut CĂPITAN SPP! Uite ca nici nu mai este nevoie sa urle careva pe strazi ca ”Monarhia salveaza Romania”, ținand cont cu ce ”familie regala” ne-am procopsit pe cap… Și nu ne referim aici la aroganța de a calatori cu avionul cu duș pentru intarirea relațiilor comerciale de 60 de euro cu cine mai știe ce ”partener bananier”. […] The post Edi, BUCATARUL lui IOHANNIS, facut CAPITAN SPP! first appeared on Ziarul National . Citeste articolul mai departe pe enational.ro…

Sursa articol si foto: enational.ro

