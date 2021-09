Edenred și Global Payments, parteneriat pentru accelerarea digitalizării comerțului din România Edenred Romania, platforma digitala lider de servicii și plați, și Global Payments, lider mondial pe piața furnizarii de soluții și echipamente de plata, anunța lansarea parteneriatului pentru accelerarea digitalizarii comerțului din Romania. Parteneriatul iși propune, astfel, sa stimuleze creșterea acceptarii plaților cu cardul in randul comercianților la nivel național. Acesta este primul parteneriat din Romania intre o companie din industria de beneficii extrasalariale și un furnizor de soluții și echipamente de plata, acest parteneriat fiind deja operational. Programul se adreseaza prioritar… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

- ”Noi, Edenred Romania, ne dorim sa acceleram digitalizarea cat de mult putem. Ne ajuta mult si perioada aceasta de pandemie, cand peste tot digitalizarea a luat amploare. E o chestiune de luni sau de ani, e greu de preconizat, insa eu personal imi doresc sa devenim o companie full digitala cat mai curand,…