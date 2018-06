Egalitatea de gen este importanta nu doar din punct de vedere moral, ci si ca factor cheie pentru dezvoltarea economica, iar barbatii trebuie mobilizati in procesul de gasire a solutiilor, in timp ce femeile au un rol cheie in prevenirea conflictelor. De asemenea, pentru eliminarea violentei de gen este nevoie de actiune concertata din partea tuturor factorilor, sunt cateva dintre ideile subliniate in cadrul forumului Zilele Europene ale Dezvoltarii, care s-a incheiat miercuri la Bruxelles. 'Viitorul si prezentul nostru sunt legate in mod direct de femei si de tineri', a subliniat in conferinta…