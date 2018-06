Stiri pe aceeasi tema

- Bruxelles va fi in urmatoarele doua zile capitala promovarii drepturilor femeilor. Pe 5 și 6 iunie, au loc Zilele Europene ale Dezvoltarii, seminar organizat anual de Comisia Europeana și aflat acum la a 12-a ediție.

- Palatul de Justitie de la Bruxelles a fost evacuat, vineri dimineata, dupa ce autoritatile au fost informate prin telefon de existenta unei bombe, scrie antena3.ro.Cladirea a fost evacuata la ora locala 08.30 dupa ce politia a primit un telefon in care au fost avertizati ca inauntru se afla o bomba.Accesul…

- Ernesto Hernandez Otero, tanar lider din El Salvador invitat de Comisia Europeana sa participe la programul Tineri Lideri desfasurat la Bruxelles in cadrul evenimentului Zilele Europene ale Dezvoltarii (EDD), crede ca educatia poate reduce inegalitatile dintre barbati si femei si ca barbatii trebuie…

- Saisprezece tineri din lumea intreaga cu varste cuprinse intre 21 si 26 de ani au fost invitati de Comisia Europeana sa ia parte la programul Tineri Lideri, desfasurat in cadrul evenimentului Zilele Europene ale Dezvoltarii (EDD), cel mai important forum european dedicat cooperarii si dezvoltarii, care…

- Mai multe state europene, printre care si Romania, risca sa fie sanctionate de Comisia Europeana pentru ca nu au luat masuri de reducere a poluarii. Potrivit unor surse citate de Die Welt, Comisia Europeană ar putea reclama la Curtea Europeană de Justiţie statele în care se depăşeşte…

- O romanca de 14 ani din Spania, Flori Alexandra, a uimit juriul si publicul concursului "La Voz Kids" ("Vocea Spaniei Junior"), criticile celor trei jurati si comentariile facute de telespectatori propulsand-o in randul favoritilor la castigarea celei de-a patra editii a celebrului show de televiziune…

- Presedintele Romaniei, domnul Klaus Iohannis, a transmis miercuri, un mesaj in cadru Forumului pentru Egalitatea de Gen 'Equality Works Better'. Mesajul a fost prezentat de catre doamna Nicoleta Nicolae-Ioana, Consilier de Stat - Cabinetul Presedintelui. Va prezentam in continuare textul mesajului:…