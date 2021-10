Stiri pe aceeasi tema

- Starul pop britanic Ed Sheeran a anuntat, duminica seara, ca a primit rezultat pozitiv la testul pentru COVID-19, cu mai putin de o saptamana inainte de lansarea foarte asteptata a noului sau album, informeaza AFP.”Din pacate, am fost testat pozitiv cu COVID si, prin urmare, acum ma autoizolez si urmez…

- Tavi Clonda a anunțat ieri seara, 16 octombrie, prin intermediul rețelelor de socializare ca atat el, cat și cele doua fetițe ale sale, au fost testați pozitiv cu coronavirus. Vestea vine dupa ce Gabriela Cristea, soția lui, a anunțat pe 15 octombrie ca e inlocuita in emisiunea sa de la Antena Stars,…