„Ecumenism și libertate religioasă” /dezbatere în „Pulsul Zilei” din 21 aprilie 2020 „Intreaga Casa a lui Dumnezeu” Lucrul cel mai greu pe care-l poate incerca un om: sa inceteze de a fi numai el insusi, sa devina – in chip trecator – un altul. Vi se par potrivite zilele de Pasti? Am convingerea ca orice oglinda deformeaza sau, mai clar, orice om care considera credinta lui drept oglinda nu-si va respecta decat propria opinie. Iata de ce abordarea este ecumenica și vizeaza toleranța, libertatea religioasa… Usile se pot dechide cu aceeasi cheie – a luminii, chiar daca nu toate gandurile pot fi exprimate in aceeasi limba, aceeasi biserica etc. Metaforele sau verbul simplu pot… Citeste articolul mai departe pe radioiasi.ro…

Sursa articol si foto: radioiasi.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Fostul fotbalist Mihaița Neșu e un om greu incercat de soarta. Dar cu fiecare grimasa provocata de durerea fizica a devenit mai credincios. De sarbatorile pascale, el a ținut sa le transmita un mesaj romanilor, și ei greu incercați, in aceasta perioada, de pandemia COVID-19.Barbatul de 37 de ani a trecut…

- Cu interdicțiile astea din ultima saptamana mi-am amintit ca și in zilele de Paști din anii 60 am tot avut interdicții. Copiii fiind, și eu și fratele meu traiam mai degraba sentimentul unei frici decat al unui lucru ce trebuia facut pentru ca așa a spus mama. De ce ne era frica? Pentru ca tata era…

- "Fiecare zi reprezinta un dar deosebit pe care Domnul ni-l face noua oamenilor, dar mai ales sunt zile de sarbatoare speciala prin care noi, credinciosii, avem ocazia sa petrecem cu bucurie in prezenta Harului Sau. Desi anul Milei Domnului 2020 a debutat in lume cu unele semne de ingrijorare ce au…

- O flacara galben-albastruie palpaie in candela ieftina, cu poleiala innegrita. Fitilul e scufundat in ulei, ca ața pescarului in ochiul unui lac albastru. “Doamne Iisuse Hristoase, Fiul lui Dumnezeu, miluiește-ma pe mine, pacatoasa!”. Mama iși leapada basmaua verde. Iși trece mana mica, osoasa, prin…

- “Noaptea Sfanta a Invierii sa va lumineze sufletele pentru a fi mai buni, mai curati, mai intelegatori si mai apropiati de Dumnezeu! Lumina si caldura Pastelui sa ne incalzeasca sufletele, sa ne lumineze mintile, sa ne deschida inimile spre iubire, credinta, iertare. Sa fim mai buni, sa ne bucuram din…

- Cu ocazia sarbatorilor pascale, PS Iosif Paulet a transmis un mesaj pentru crestinii din Dieceza de Iasi, comparand vremurile pe care le traim astazi cu momentul in care Isus a trecut prin usile incuiate in casa in care discipolii Mantuitorului stateau incuiati de frica iudeilor. „Am ales ca moto (n.r.…

- Slujbele de Sarbatoarea Floriilor și pentru Invierea Domnului, de Paști se vor savarși de preoți in toate bisericile ortodoxe cu ușile inchise. Un comunicat al BOR anunța ca in acest...

- Judecatoarea Adriana Stoicescu, presedintele Tribunalului Timis, a apreciat pe pagina ei de socializare ca nimic nu se va schimba dupa pandemia de coronavirus in ceea ce privește comportamentul romanilor și relația lor cu divinitatea:„Suparat pe om, Dumnezeu a ales anul acesta sa nu il viziteze…