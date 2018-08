Ecuadorul a anuntat joi ca se retrage din Alianta bolivariana pentru Americi (Alba) - uniune regionala infiintata in 2004 la initiativa Venezuelei si Cubei - pentru a protesta impotriva "lipsei de vointa" a Caracasului in a solutiona actuala criza a migratiei, informeaza vineri AFP. Prin aceasta decizie guvernul condus de Lenin Moreno vrea sa se delimiteze de Venezuela, care era principalul aliat al Ecuadorului in epoca predecesorului si in prezent rivalului sau politic, Rafael Correa. Ecuadorul "anunta ca nu-si va continua participarea" in Alba, a declarat in timpul unei conferinte de presa seful…