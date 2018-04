Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele Ecuadorului, Lenin Moreno, sosit joi la Lima pentru a participa la Summitul Americilor, a anuntat ca se intoarce imediat la Quito din cauza unei "situatii critice" legate de echipa de jurnalisti detinuti de luptatorii de gherila columbieni, transmite AFP. "Am decis sa ma intorc imediat…

- O televiziune din Columbia a difuzat marti dimineata imagini video care ii aratau pe cei doi jurnalisti ecuadorieni si pe soferul lor rapiti in urma cu o saptamana de gherile columbiene, o prima dovada ca cei trei sunt in viata, informeaza AFP. In acest video, difuzat de postul privat RCN, acesti angajati…

- Casa Alba a declarat sambata ca președintele american Donald Trump va calatori in Peru și Columbia luna viitoare. Este vorba de prima sa vizita in America Latina. In aceeași declarație, Casa Alba afirma ca domnul Trump va participa la Summit of the Americas, in capitala Lima, și se va intalni cu președintele…

- Uciderea jurnalistului slovac Jan Kuciak survine dupa mai multe asasinate ale unor jurnalisti in Uniunea Europeana in ultimii ani, batranul continent ramanand totusi unul dintre mediile de lucru cele mai sigure pentru aceasta profesie, relateaza AFP. Intre cazurile precedente inregistrate…

- Explozia unei bombe vizând un post de politie s-a soldat cu 24 de persoane ranite usor, sâmbata, în provincia Esmeraldas, în nordul Ecuadorului, au anuntat autoritatile locale, citate de AFP. Într-un comunicat, biroul procurorului ecuadorian a informat ca…

- Reluandu-si sloganul dintotdeauna, presedintele american Donald Trump a dat asigurari, la Davos, ca ”America mai intai nu este America singura”, intr-un discurs menit in intregime sa le ofere asigurari partenerilor comerciali si diplomatici ai Statelor Unite, zguduiti de derapajele sale trecute,…

- Quito si Londra cauta o solutie "care sa ii protejeze" viata lui Julian Assange, fondatorul WikiLeaks refugiat de aproape sase ani in ambasada Ecuadorului la Londra, a declarat miercuri seful statului ecuadorian, Lenin Moreno, citat de AFP. "Am avut o discutie cu ambasadoarea Marii Britanii…

- Presedintele ecuadorian Lenin Moreno a declarat ca azilul acordat fondatorului WikiLeaks, Julian Assange, in ambasada Ecuadorului la Londra incepand din 2012 este o 'problema mostenita' si care constituie pentru regimul sau 'mai mult decat un disconfort', transmite AFP, scrie agerpres.ro. 'Speram…