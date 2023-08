Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele Ecuadorului, conservatorul Guillermo Lasso, a decretat joi stare de urgenta la nivel national pentru 60 de zile, in urma asasinarii miercuri a candidatului la presedintie Fernando Villavicencio, care a fost impuscat la finalul unui miting electoral organizat la Quito, transmite EFE.

- Un candidat la presedintia Ecuadorului, Fernando Villavicencio, a fost impuscat la sfarsitul unui miting electoral organizat miercuri seara la Quito, a anuntat presedintele ecuadorian Guillermo Lasso, transmite AFP. Fernando Villavicencio, un politician de centru in varsta de 59 de ani, era unul dintre…

- Un candidat la presedintia Ecuadorului, Fernando Villavicencio, a fost impuscat la sfarsitul unui miting electoral organizat miercuri seara la Quito, a anuntat presedintele ecuadorian Guillermo Lasso.

- Președintele ucrainean Volodimir Zelenski spune ca refuza sa se gandeasca la posibilitatea de a fi asasinat, așa cum cer insistent unii bloggeri militari ruși, dar autoritațile de la Kiev au deja un plan in cazul unui astfel de scenariu macabru.

- Trei persoane au fost retinute de DIICOT dupa ce s-a descoperit ca mai multi oameni cu dizabilitati erau tinuti in subsolul unui azil din localitatea Bardesti, judetul Mures, administrat de Asociatia „Re-Min”. Administratorul si presedintele asociatiei, precum si un angajat al azilului au fost reținuți…

- Un azil pentru varstnici care functiona ilegal, sub paravanul unei pensiuni a fost descoperit la Pietrosani. 17 batranii internati aici au fost preluati de autoritati si dusi la spitale. Un azil in care erau internate persoane varstnice si care functiona ilegal, in documente spatiul de cazare fiind…

- Este doliu in politica romaneasca dupa ce, fostul deputat PRM și PNL, Dumitru Puzdrea a fost gasit mort, miercuri dimineața. Vestea trista a fost data de soția sa, Iosefina Mihaela Puzdrea. In urma identificarii cadavrului, Poliția a deschis imediat o ancheta. In ce condiții misterioase a fost gasit…

- Miercuri seara, 24 mai, la ora 19.30, polițiștii din Ulmeni au fost sesizați sa intervina la un accident rutier produs intre localitațile Ardusat și Colțirea. La fața locului, polițiștii au stabilit faptul ca o motocicleta condusa de catre un tanar de 23 de ani din Salsig, dinspre Ardusat inspre Baia…