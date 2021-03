Stiri pe aceeasi tema

- Proiectul de lege prin care se dorea transferul Aeroportului Internațional Timișoara in proprietatea administrației locale timișene și timișorene va fi respins, a spus senatorul PNL de Timiș, Alina Gorghiu. Aceasta pentru ca, mai spune aceasta, nu e constituțional și ca nu s-ar putea face decat prin…

- Cum motiveaza Tribunalul Alba respingerea cererii de suspendare a contractului dintre AIDA-TL și STP Alba Iulia: Gabriel Pleșa are de drept calitatea de reprezentant in AIDA-TL, al primariei Alba Iulia Cum motiveaza Tribunalul Alba respingerea cererii de suspendare a contractului dintre AIDA-TL și STP…

- Socialistul Andres Arauz, protejat al ex-presedintelui Rafael Correa, si conservatorul Guillermo Lasso se vor confrunta in al doilea tur al alegerilor prezidentiale programat pentru 11 aprilie in Ecuador, a anuntat Consiliul National Electoral (CNE) in noaptea de sambata spre duminica, informeaza duminica…

- Circa 6 milioane de voturi, respectiv 45% din sufragiile exprimate in primul tur al alegerilor prezidentiale din Ecuador, vor fi renumarate la cererea unui candidat care sustine ca a fost victima unei fraude, a anuntat sambata autoritatea electorala, relateaza AFP. "Mai mult sau mai putin…

- Liderul PSD București, Gabriela Firea, susține ca votul cetațenilor a fost viciat atat la Sectorul 1, dar și in alte sectoare ale Capitalei. Firea și-a exprimat credința ca procurorii vor scoate la iveala toate neregulile. Citește și: Inginerul din reportajul Recorder a ramas fara loc de munca.…

- Socialistul Andres Arauz si conservatorul Guillermo Lasso se vor confrunta in turul al doilea al alegerilor prezidentiale din Ecuador pe 11 aprilie, potrivit sondajelor la iesirea din sectiile de votare publicate duminica la finalul unor alegeri marcate de masuri sanitare impotriva COVID-19, noteaza…

- Socialistul Andres Arauz si conservatorul Guillermo Lasso se vor confrunta in turul al doilea al alegerilor prezidentiale din Ecuador pe 11 aprilie, potrivit sondajelor la iesirea din sectiile de votare publicate duminica la finalul unor alegeri marcate de masuri sanitare impotriva COVID-19, noteaza…

- La nivel central au loc discuții avansate cu privire la condițiile pentru redeschiderea școlilor, odata cu inceperea semestrului al doilea, pe data de 8 februarie. Autoritațile se bazeaza ca vaccinarea personalului din invațamant, utilizarea testelor rapide și respectarea masurilor de distanțare valabile…