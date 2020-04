Stiri pe aceeasi tema

- Situația epidemiei de COVID-19 continua sa fie dramatica. Vineri, a doua zi consecutiv, in Spania s-au confirmat peste 900 de decese provocate de coronavirus, informeaza AFP potrivit Agerpres. Bilantul in Spania, tara cea mai afectata de epidemia de COVID-19 in afara de Italia, a ajuns astfel la…

- COVID-19. In total, 26.246 de persoane sunt spitalizate in Franta, dintre care 6.399 se afla la Terapie Intensiva. Miercuri, directorul Departamentului francez pentru Sanatate, Jerome Salomon, a anuntat ca Franta si-a depasit capacitatea de internare a pacientilor la ATI. Citeste si COVID-19.…

- Autoritațile au anunțat, in aceasta dimineața, ca inca doi romani au murit din cauza infectarii cu coronavirus. Deces 93 Femeie, 75 ani, din județul Neamț. In data de 28.03.2020 se interneaza in secția de ATI a Spitalului Județean Piatra Neamț. In data de 28.03.2020 se emite suspiciunea de SARC-COV-2…

- Pandemia de COVID-19 a bagat groaza in intreaga lume iar previziunile nu sunt deloc optimiste. Statele lumii au luat masuri drastice insa virusul continua sa faca victime. Pana acum s-au inregistrat 33.000 de morti la nivel mondial, relateaza AFP care prezinta noi bilanturi, noi masuri si fapte marcante,…

Azi, la nivelul județului Cluj erau 272 de persoane in carantina și 2.936 de persoane aflate in autoizolare la domiciliu. Totodata, s-a dat o amenda de 5.000 de lei, pentru nerespectarea masurilor...

- In Rusia au fost inregistrate 1.600 de decese provocate de noul coronavirus, confirmate de analize, sustine Valeri Solovei, cunoscut politolog rus, doctor in științe istorice, care a fost forțat sa demisioneze din motive politice de la conducerea Departamentului de relații publice al MGIMO ( Institutul…

- Aflat in aceste zile la Breaza, Mircea Lucescu (74 de ani) e și el conectat la tavalugul legat de pandemia de coronavirus și a vorbit despre situația din Italia, cea mai afectata țara europeana. „Nu mi-e frica! Nu vreau sa traiesc sub imperiul panicii, fiindca viața trebuie traita chiar și in aceste…

- Numarul celor aflati in carantina in județul Dolj a ajuns la 20, iar 360 de oameni sunt izolati la domiciliu. O persoana suspecta de coronavirus este internata la Spitalul Clinic de Boli lnfecțioase si Pneumoftiziologie „Victor Babeș" Craiova.