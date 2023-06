Stiri pe aceeasi tema

- Doua persoane, intre care un tanar de 21 de ani, au murit, duminica, pe un drum judetean din Prahova, dupa ce un sofer a intrat pe contrasens iar masina sa a izbit violent un autoturism. O a treia persoana, un tanar de 19 ani, a fost grav ranita. In urma impactului, motorul unuia dintre autoturisme…

- Martorii oculari de la atacul rusesc din Kryvyi Rih, din noaptea de 13 iunie, au oferit detalii despre atac. In special, oamenii iși amintesc de explozia teribila. Victimele au reușit sa ia cu ei doar un set minim de lucruri.O mama si fata ei, Lyudmila si Tatiana, spun ca au reusit sa ia apa și lucrurile…

- Mai multe persoane au murit in timpul protestelor violente care au izbucnit in Senegal dupa ce liderul opoziției a fost condamnat la inchisoare. Autoritațile au decis sa suspende funcționarea rețelelor de socializare, potrivit BBC.

- Avalansa in Nepal: O persoana a murit si alte doua persoane au fost date disparute.O femeie a murit, iar alte doua persoane sunt date disparute in urma unei avalanse produse duminica in districtul Bajhang din vestul indepartat al Nepalului, transmite agentia Xinhua. CITESTE SI BREAKING NEWS Rușii…

- Mai multe persoane au murit, dupa ce o furtuna de praf a provocat, luni, tamponarea a cel putin 40-60 de masini de-a lungul unei autostrazi importante din Illinois, au anuntat autoritatile locale, citate de CNN. Accidentele de pe I-55 au dus la inchiderea autostrazii in comitatele Sangamon si Montgomery,…

- Cel putin cinci persoane au murit sambata, in Grecia, atunci cand un microbuz plin cu migranti s a ciocnit frontal cu un alt automobil, a anuntat politia elena, citata de postul national de radio, relateaza DPA citat de Agerpres.roAlte sase persoane persoane au fost raniti grav si se afla in stare critica.Vehiculul…

- Cel putin cinci persoane au murit sambata, in Grecia, atunci cand un microbuz plin cu migranti s-a ciocnit frontal cu un alt automobil, a anuntat politia elena, citata de postul national de radio, relateaza DPA.

- Cel putin cinci persoane au fost ucise intr-un atac cu arme de foc urma unor focuri de arma, in orasul Louisville, din statul american Kentucky. Alte șase persoane au fost ranite și transportate la spitalele locale, inclusiv un ofițer de poliție, informeaza Digi24. Incidentul s-a petrecut in zona centrala…