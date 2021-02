Ecuador: Deschiderea birourilor de votare pentru alegerile generale

Birourile de votare s-au deschis duminica in Ecuador pentru alegerile generale, in cadrul carora 13,1 milioane de electori sunt chemati sa-l aleaga pe succesorul presedintelui Lenin Moreno si pe cei 137 de deputati ai parlamentului unicameral, pentru un mandat de patru ani, relateaza AFP.



"Declar aceasta zi electorala deschisa in mod oficial", a declarat presedinta Consiliului electoral national (CNE), Diana Atamaint, in cadrul unei ceremonii desfasurate la sediul organizatiei din Quito, in prezenta unor responsabili guvernamentali guvernamentali si a observatorilor.



Sectiile…