ECOWAS elaborează un plan pentru o posibilă intervenție militară în Niger Tarile membre ale blocului regional african ECOWAS anunta ca au stabilit un plan pentru o posibila interventie militara in Niger, daca junta militara care a preluat puterea nu il restabilesc in functie pe presedintele inlaturat, anunța Rador. Organizatia a stabilit anterior o data limita pentru ca junta sa il repuna in functie pe presedinte. ECOWAS incearca de asemenea sa medieze situatia, insa fara succes pana in acest moment. Citeste articolul mai departe pe stiripesurse.ro…

Sursa articol si foto: stiripesurse.ro

