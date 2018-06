Stiri pe aceeasi tema

- Cuponiada din anii ’90 revine in actualitate. Gheorghe Lazar traiește in comuna ilfoveana Berceni. Lucreaza ca fochist și are nevoie de mai mulți bani. Și-a amintit ca are acțiuni la o fabrica și vrea sa le vanda. A venit la Depozitarul Central din București sa se intereseze care e situația contului…

- Gabriel Enache a terminat repede prima experienta in afara tarii. Fundasul lateral a stat doar 6 luni in Rusia, dar pare ca are ocazia sa isi incerce sansa in alta parte. Dupa experienta neplacuta, Enache poate avea mai mult succes la Partizan Belgran, fiind foarte aproape sa semneze cu sarbii.…

- Modificarile la Codul de Procedura Penala, votate luni seara de coalitia PSD-ALDE, au ajuns subiect de stire in presa externa, care in ultima perioada a stat cu ochii pe situatia din Romania. "Parlamentul Romaniei a aprobat o parte dintr-un pachet controversat de reforme judiciare, care a…

- Autor: Adrian NASTASE Poate ca presedintele Johannis nu realizeaza dar „referendumul pe justitie” a avut loc. Sigur, mitingul de sambata a aratat forta vitala a PSD, capacitatea sa de mobilizare – e adevarat intr-o formula mai curand specifica partidelor de dreapta si societatii civile – dar, in acelasi…

- Partidul Social Democrat din Romania, aflat la putere, si mii de sustinatori s-au adunat in fata sediului Guvernului de la Bucuresti, sambata, pentru a protesta fata de presupuse abuzuri ale procurorilor anticoruptie, scrie Reuters. Agentiile de presa amintesc ca Romania este una dintre cele mai corupte…

- Presedintele PNL, Ludovic Orban a spus, raspunzand unei intrebari legate de o posibila colaborare intre PNL si PMP, ca Traian Basescu, liderul PMP, nu este cel mai bun promoter al acestei idei.”Eu vreau sa ma dumiresc unde e Traian Basescu. La sesizarea mea impotriva acestui guvern, Traian…

- Dupa ce vizita la Bucuresti din februarie a reprezentantilor Eurostat i-a dat lui Liviu Dragnea peste cap planul de a infiinta Fondul Suveran de Dezvoltare si Investitii, ministrul Finantelor, Eugen Teodorovici, a anuntat marti seara ca proiectul a fost discutat cu experti de la Bruxelles, care vor…