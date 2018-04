Stiri pe aceeasi tema

- SUA și aliații sai au lovit facilitați militare și civile din Siria, violand Carta ONU și legile internaționale, a declarat președintele Rusiei, Vladimir Putin, citat de RT. Prin aceste acțiuni, Washingtonul va genera un nou val de emigrație din Siria și din intreaga regiune, mai spune liderul de…

- Autoritațile din Israel si Turcia si-au exprimat sambata sprijinul pentru atacurile desfasurate de SUA, Marea Britanie si Franta in Siria, in timp ce Iranul, aliat al Damascului, le-a condamnat „ferm”.

- Israelul a anuntat vineri seara ca a doborat deasupra teritoriului sau o drona iraniana cu explozivi, informeaza Reuters.Israelul a comis o "eroare istorica" efectuand pe 9 aprilie un raid contra unei baze aeriene militare in Siria, ceea ce pune statul evreu in "lupta directa" cu Iranul, a…

- Sase membri ai fortelor de securitate turce au fost ucisi si alti sapte raniti intr-un atac intreprins de catre militanti ai Partidului Muncitorilor din Kurdistan (PKK) in apropiere de o baza militara din provincia Siirt (sud-est), au indicat vineri surse din domeniul securitatii, citate de agentia…

- Rusia depune toate eforturile pentru evitarea izbucnirii unui conflict international major in Siria. "Facem totul pentru evitarea unui conflict international major in Siria. Depunem eforturi mari in acest sens, iar actiunile lansate in cadrul procesului politic sunt parte a acestui proces", a declarat…

- Administratia Vladimir Putin depune toate eforturile pentru evitarea izbucnirii unui conflict international major in Siria, afirma Vasili Nebenzia, ambasadorul rus la Natiunile Unite, citat de site-ul agentiei Tass. "Facem totul pentru evitarea unui conflict international major in Siria.…

- Un elicopter militar turc a fost doborat in cadrul operatiunii Ramura de Maslin care are loc in nordul Siriei, a anuntat presedintele Recep Tayyip Erdogan. Președintele Turciei a facut anunțul intr-un discurs televizat. „Mai devreme, unul dintre elicopterele noastre a fost doborat”, a spus Erdogan.…

- Guvernului german i s-a cerut sa opreasca exporturile de armament in Turcia dupa ce au aparut informații ca tancurile Leopard, fabricate in Germania, sunt folosite in ofensiva contra kurzilor din YPG.