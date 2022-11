ECOTIC lansează o nouă tombolă pentru cetățeni! ECOTIC lanseaza o noua tombola dedicata persoanelor fizice care solicita preluarea de la domiciliu a deșeurilor electrice voluminoase prin intermediul numarului de call center 021 9641, in perioada 16 noiembrie – 14 decembrie 2022. Ce trebuie sa faci? 1. Apeleaza numarul unic 021 9641 și plaseaza o comanda de preluare de la domiciliu a deșeurilor […] The post ECOTIC lanseaza o noua tombola pentru cetațeni! first appeared on Suceava News Online . Citeste articolul mai departe pe svnews.ro…

Sursa articol si foto: svnews.ro

