- Cornel Samartinean, candidatul PMP la functia de Președinte al Consiliului Judetean Timis considera ca “motorul dezvoltarii unui judet il constituie investitiile. Ori conducerea de stanga a Judetului Timis a ignorat investiile timp de 8 ani”.

- Afacerile Huawei in Romania au atins o cota de piata de 30%, in primul semestru al anului, in timp ce numarul aplicatiilor romanesti din cadrul AppGallery a crescut de la zero la 700, conform datelor publicate, vineri, de catre oficialii Huawei Consumer Business Group.Potrivit sursei citate,…

- Daca ai ramas fidela rutinei de skincare și makeup in aceasta perioada, inseamna ca știi care sunt efectele pe care machiajul și ingrijirea personala le pot avea asupra ta. De la incredere in sine pana la un tonus ridicat, machiajul te ajuta sa te simți mai bine in pielea ta. Iar rujul este cel care…

- Cumparatorii de automobile din Europa pot obține un vehicul electric nou nout pentru un pret mai mic decat cel al unui abonament de telefon mobil, iar gratie unor subventii generoase unele modele sunt chiar gratuite, informeaza Agerpres, care citeaza Bloomberg.

- Apple a prezentat saptamana trecuta functii ale viitorului sau sistem de operare pentru iPhone-uri ti iPad-uri care vor cere aplicatiilor sa afiseze o fereastra pop-up inainte de a permite o forma de urmarire necesara pentru reclamele personalizate. Un numar de 16 asociatii de marketing, dintre care…