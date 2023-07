Economistul şef al S&P Global: Dominaţia dolarului la nivel global se diminuează Sanctiunile agresive ale SUA, cum ar fi inghetarea de anul trecut a rezervelor Rusiei in valoare de sute de miliarde de dolari, au determinat o serie de tari sa inceapa sa efectueze tranzactii comercial in alte valute decat dolarul, precum si sa isi repatrieze rezervele de aur. Dolarul ”nu mai are atractia pe care o avea inainte. Exista o fragmentare pe margine”, a declarat Paul Gruenwald, economistul sef al S&P, la o conferinta gazduita de firma de rating in Londra. Gruenwald a aratat o serie de exemple in care tarile ocolesc acum dolarul: ”Avem alte lucruri care se intampla in afara lumii dolarului”.… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol: money.ro

