- Economistul-șef al BNR propune saptamana de lucru de 4 zile și taieri de salarii la bugetari, pentru reducerea cheltuielilor și scaderea deficitului. Lazea: ”Va fi necesara și o crestere a ratelor de impozitare” Deficitul bugetar va ramane, anul viitor, deosebit de ridicat in comparatie…

- Economistul-sef al Bancii Nationale a Romaniei (BNR), Valentin Lazea, considera ca va fi necesara si "o anumita crestere a ratelor de impozitare", in conditiile in care, de exemplu, impozitul pe proprietate, in Romania, este printre cele mai mici din Europa. Acesta a subliniat ca "tot sistemul fiscal…

