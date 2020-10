Stiri pe aceeasi tema

- Romania ar putea avea o crestere economica de 3,9% in 2021, dar totul va depinde de politica fiscala pe care noul Guvern o va adopta si de viitoarele decizii legate de o posibila carantinare, a declarat Ciprian Dascalu, economist sef si director de cercetare la Banca Comerciala Romana. Mai mult, economistul…

- BCR previzioneaza o scadere economica de 4,7% in acest an. ”Este putin probabil sa mai avem o carantinare totala” Romania ar putea inregistra o contractie de 4,7% a economiei in acest an si o crestere cu 3,9% in 2021 a declarat, joi, Ciprian Dascalu, economist sef si director de cercetare…

- Italia reduce perioda de carantina de la doua saptamani la zece zile. Decizia este o veste buna pentru persoanele care vin din Romania In ultimele 24 de ore Italia a depasit pragul de cinci mii de noi pozitivi dar Comitetul Tehnico Stiintific a hotarat sa reduca perioada de carantina de la 14 la 10…

- TransferGo, compania de transferuri online internaționale rapide de bani, anunța o creștere de 25% a numarului de transferuri de bani, precum și a valorii acestora, intre romanii din diaspora și cei din țara, datorata inceperii noului an școlar. Creșterea de aproximativ 25% este inregistrata in septembrie…

- Managerii estimeaza pentru perioada august-octombrie cresterea moderata a activitatii in constructii si in comertul cu amanuntul, o relativa stabilitatea numarului de salariati in constructii siservicii, dar si cresterea preturilor in comertul cu amanuntul, arata datele publicate vineri de Institutul…

- De astazi, Romania iși inchide granițele și pentru Malta, dupa ce autoritațile au decis ca țara este o destinație mult prea periculoasa din cauza numarului mare de infecții cu Sars Cov-2.

- Ministerul francez al Sanatatii a raportat duminica 3.015 cazuri de infectii cu noul coronavirus in 24 de ore, fiind a doua zi consecutiva in care numarul cazurilor depaseste pragul de 3.000, relateaza Reuters.Citește și: SONDAJ Sociopol la București. Gabriela Firea conduce autoritar in preferințele…

- Creșterea cazurilor de coronavirus din Romania il ingrijoreaza pe Raed Arafat, șeful Departamentului pentru Situații de Urgența, care a de clarat ca nu exclude luarea unor masuri zonale sau locale de restricție.