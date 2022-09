Economistul şef al BCE: Banca Centrală Europeană va continua să crească dobânzile anul viitor, provocând probleme consumatorilor In conditiile in care inflatia se apropie de teritoriul cu doua cifre, BCE a efectuat doua majorari supradimensionate ale ratelor dobanzilor, in iulie si septembrie, si a promis si mai multe actiuni, avand in vedere ca si asteptarile de crestere a preturilor pe termen lung se deplaseaza acum peste tinta sa de 2%. ”Credem ca acest lucru va reduce cererea, nu ne vom preface ca nu vor fi probleme”, a spus Lane la o conferinta. ”Cererea este acum o sursa de presiune inflationista, acum sase sau noua luni nu a fost asa cum este acum”, a explicat el. La un nivel de 0,75%, dobinda pentru depozite a BCE… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

