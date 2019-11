Stiri pe aceeasi tema

- Economia zonei euro nu va intra in recesiune, desi ritmul de crestere este mai redus decat se estima, iar in 2020 sau in 2021 va exista o redresare, a afirmat miercuri Philip Lane, economistul sef al Bancii Centrale Europene (BCE), intr-un interviu acordat publicatiei italiene La Repubblica, transmite…

- Jumatate din cele mai mari banci din zona euro nu ar supravietui unei penurii de numerar de sase luni, cele mai vulnerabile fiind firmele mai mari si subsidiarele institutiilor straine, se arata intr-un raport al Bancii Centrale Europene publicat luni, transmite Reuters, potrivit Agerpres Testarea…

- Economia zonei euro are nevoie de masuri fiscale de stimulare a economiei preventive de la tarile care au spatiu fiscal, cum ar fi Germania si Olanda, altfel se va confrunta cu o perioada indelungata de crestere redusa, se arata intr-un document al Comisiei Europene consultat de Reuters potrivit…

- Increderea in economia zonei euro a scazut in septembrie pe fondul tensiunilor comerciale globale care au afectat increderea in industrie, insa in cel mai mare sector, al serviciilor, aceasta s-a imbunatatit, dispersand temerile privind scaderea activitatii economice, transmite Reuters. Potrivit…

- Potrivit datelor publicate vineri de Comisia Europeana, indicele sentimentului economic (ESI) a scazut in septembrie la 101,7 puncte, de la 103,1 puncte in luna precedenta. Este cel mai scazut nivel din februarie 2015. Cifra comunicata de Executivul comunitar este mai mica decat estimarile analistilor…

- O redresare a zonei euro nu se intrevede si riscurile externe afecteaza economia regiunii, a afirmat luni presedintele Bancii Centrale Europene, Mario Draghi, justificand noile masuri de stimulare anuntate luna aceasta, transmite Reuters, citat de Agerpres.

- Cea mai mare economie din UE, risc major de recesiune. Cifrele care arunca in criza motorul Europei Comenzile din industrie in Germania au inregistrat o scadere peste asteptari in luna iulie, ca urmare a cererii slabe de peste hotare, arata datele statistice publicate joi. Datele publicate joi ar putea…

- Economia dependenta de exporturi a Germaniei are de suferit de pe urma incetinirii economiei mondiale, la care se adauga incertitudinile provocate de disputele comerciale internationale si iesirea Marii Britanii din Uniunea Europeana.In luna iulie, comenzile pentru bunuri 'Made in Germany'…