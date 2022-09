Stiri pe aceeasi tema

- Procurorii de la Parchetul General au publicat volumul I al rechizitoriul din Dosarul Revoluției, in baza caruia cer condamnarea fostului președinte Ion Iliescu pentru infracțiuni contra umanitații. Decizia Parchetului este una fara precedent, iar procurorii o justifica prin interesul mare fața de…

- Rezerva Federala a SUA a majorat miercuri dobanda cheie cu 0,75 puncte procentuale, pentru temperarea celei mai ridicate inflatii consemnata dupa anii 1980, fiind prevazute noi cresteri ale costurilor de imprumut in pofida dovezilor de incetinire a avansului economic, relateaza Reuters. Fii…

- Presedintele SUA Joe Biden a salutat joi "decizia istorica" de a deschide spatiul aerian saudit pentru "toti transportatorii", un aparent gest de bunavointa fata de Israel, anuntat in timp ce presedintele american, care viziteaza in prezent statul evreu, este asteptat vineri seara in Arabia Saudita,…

- Posibilitatea ridicarii grupurilor de lupta din Romania si din alte tari estice la rang de brigada se numara printre deciziile care ar urma sa fie luate la summitul NATO de la Madrid, din 28-30 iunie, potrivit unor surse politice. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro…

- Curtea Suprema a Statelor Unite a revocat vineri - intr-o razgandire istroica - cu votul unei majoritati a judecatorilor conservatori, hotararea ”Roe v. Wade” din 1973, care garanta de aproape o jumatate de secol dreptul americancelor de a avorta, care nu a fost acceptat niciodata de catre dreapta…

- Președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, a raspuns la recomandarea Comisiei Europene privind desemnarea Ucrainei drept candidat la aderarea la UE. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro × NEWSLETTER × …

- Dupa luni intregi de asteptare, imensa sarcina privind reducerea bilantului Rezervei Federale din Statele Unite – in valoare de 9.000 de miliarde de dolari – incepe astazi in mod oficial, relateaza Financial Times. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook…

- NATO va desfasura forte si echipamente prepozitionate pe Flancul Estic pentru prima data de la sfarsitul Razboiului Rece, a declarat, miercuri, secretarul general al Aliantei Nord-Atlantice, Jens Stoltenberg, relateaza CNN. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro…