Economiștii să nu-i mai plângă de milă Americii: stă departe de tărâmul recesiunii! Economiștii au tendința de a gandi in pași mici și progresivi, ratand marile schimbari de situație, ceea ce ajuta la explicarea faptului ca opinia lor consensuala nu a prevazut nicio recesiune in SUA din 1970. Acum, nu numai ca se așteapta la o recesiune in America in urmatorul an, dar ii acorda o probabilitate foarte […] The post Economiștii sa nu-i mai planga de mila Americii: sta departe de taramul recesiunii! first appeared on Ziarul National . Citeste articolul mai departe pe enational.ro…

Sursa articol si foto: enational.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Nascuta la Șimleu Silvaniei, Elly Berkovitz Gross a trecut prin ororile lagarului de la Auschwitz, o lume a morții din care a scapat. Șimleauanca a supraviețuit Holocaustului, s-a stabilit in Statele Unite ale Americii, a scris volume de poezie și proza, a contribuit la dezvoltarea Muzeului Holocaustului…

- Adriana Bahmuțeanu este foarte implicata in creșterea fiului logodnicului ei. George Restivan are mare incredere in partenera lui și i-a lasat baiatul in grija. Adriana Bahmuțeanu are experiența sa aiba grija de copii, ea avand doi baieți cu Silviu Prigoana, astfel ca actualul ei partener a lasat-o…

- In acest moment, exista o șansa de 98,1% de apariție a unei recesiuni globale conform unui model de probabilitate al companiei internaționale Ned Davis Research, relateaza CNN . Intreaga situație este pusa pe seama mai multor factori precum, inflația ridicata, creșterile ratelor și razboiul din Ucraina.…

- Maria Ciobanu nu vorbește limba engleza. Celebra cantareața locuiește in Statele Unite ale Americii deja de 4 ani, dar nu a invațat limba pe care o aude peste tot in jurul sau. Chiar Ionuț Dolanescu vine acum cu mai multe detalii despre mama sa. Baiatul celebrei cantarețe de muzica populara le-a povestit…

- Interviu cu Cristi Boghian, realizatorul/producatorul și managerul postului TV Romanian TV of New York -Bine ați revenit in Suceava natala, stimate domnule Boghian. Care ar fi cateva informații esențiale din CV-ul domniei voastre?-Dupa absolvirea Colegiului Național "Ștefan cel ...

- Ionuț Dolanescu face mari sacrificii pentru a renova casa in care a trait și a murit tatal sau. Interpretul de muzica populara a fost nevoit sa vanda o proprietate din Statele Unite ale Americii pentru a se ajunge cu banii. Casa in care a locuit Ion Dolanescu a fost ridicata acum mai bine de un secol…

- Noul volum al economistului francez Thomas Piketty, „O scurta istorie a egalitații”, descrie masurile aparent necesare pentru atingerea egalitații economice globale. Economistul Mark Thornton de la Institutul Mises il acuza pe autor ca face „ecou comunismului”. Duelul lor de idei oglindește una dintre…

- Potrivit unui comunicat de miercuri al conducerii companiei Antibiotice Iasi, pietele internationale au revenit la perioada de dinainte de pandemie, in conditiile reluarii accesului populatiei la sistemele de sanatate publica, dar si la programele de spitalizare si tratamente. “Cresterea veniturilor…