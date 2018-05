Economiștii opoziției fac paralele între ARGENTINA și România: “Este prea târziu” Cițul menționeaza mai mulți indicatori economici care ar fi similari intre Romania și Argentina, printre care deficitul bugetar aflat in jurul valorii de 3%, datoria publica aproximativ 40% din PIB. Nu in ultimul rand Cițu spune ca ar fi vorba de aceleași politici populiste atat pe continentul sud-american cat și in Romania. ”Este prea tarziu pentru Romania sa evite o criza de proportii ... ramane sa aflam cat o sa fie de dureroasa”, crede economistul din opoziție. Redam postarea sa: ”Argentina a cerut de la FMI un imprumut de 30 de miliarde de dolari. Este in criza. Din nou.De ce este importanta… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

