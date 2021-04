Stiri pe aceeasi tema

- ​Premierul Florin Cițu a declarat, duminica, ca in urma unei discuții cu secretarul de stat Andrei Baciu a aflat ca nu exista, la nivelul Ministerului Sanatații un grup de lucru care se ocupa cu verificarea modalitații in care sunt raportate oficial decesele de Covid-19, așa cum a declarat zilele…

- Numarul mare de pacienti suspecti sau confirmati cu COVID-19 face ca situatia spitalelor din Craiova sa fie una "critica", reprezentantii Prefecturii aratand ca la Spitalul Judetean sunt 47 de pacienti ventilati mecanic, 23 in sectorul non-COVID si 24 in cel de COVID. O parte a instalatiei de oxigen…

- Costul orar cu mana de lucru in intreaga economie a crescut cu 3% in zona euro si cu 3,3% in UE, in trimestrul patru 2020, comparativ cu perioada similara a lui 2019, in randul statelor membre cele mai mari cresteri fiind inregistrate in Austria (11,6%), Bulgaria (10%) si Romania (8,7%), potrivit…

- Pensia medie lunara, determinata luand in calcul sumele pentru pensiile tuturor categoriilor depensionari – de asigurari sociale, invaliditate, urmaș etc.- platite de casele de pensii, a fost in ultimul trimestru al anului trecut de 1.636 lei, in creṣtere cu 8,7% faṭa de trimestrul precedent. Numarul…

- Economia germana a incheiat anul 2020 cu o performanta mai buna decat s-a anuntat initial, Produsul Intern Brut inregistrand o crestere de 0,3% in trimestrul patru comparativ cu trimestrul al treilea, in pofida noilor restrictii legate de criza sanitara, arata cifrele revizuite publicate miercuri…

- Primarul municipiului Timisoara, Dominic Fritz, a comentat pe pagina sa de Facebook, ca numai in cursul zilei de miercuri, in judetul Timis au fost efectuate 2.700 de teste COVID-19. Comparativ, in judetul vecin, Caras-Severin, au fost facute doar 40 de teste. Fritz a dezvaluit ca Ministerul Sanatatii…

- Capitalul de lucru al companiilor românești s-a înrautațit în trimestrul IV, fața de trimestrul III al anului anterior, a declarat Andrei Cionca, CEO Impetum Group, într-o conferința online cu ocazia unui studiu care arata ca managerii sunt din ce în ce mai optimiști cu…

- In anul 2020, comparativ cu anul 2019, Produsul intern brut s-a redus cu 3,9%, deși in trimestrul IV 2020 a fost, in termeni reali, mai mare cu 5,3%1 comparativ cu trimestrul anterior al anului trecut, anunța...