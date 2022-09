Cea mai mare economie din Europa este printre cele mai vulnerabile la orice intrerupere a aprovizionarii cu energie sau la cresterea costurilor, deoarece sectorul sau industrial se bazeaza in mare masura pe gazele rusesti. Un sondaj realizat de Reuters in randul economistilor a aratat ca Germania va avea trei trimestre consecutive de crestere negativa, depasind definitia unei recesiuni tehnice care necesita doar doua. Pe masura ce majoritatea zonei euro se confrunta cu criza energetica, estimarile mediane ale sondajului sugereaza ca economia germana se va contracta cu 0,1% si 0,3% in al treilea…