- Creșterea punctului de pensie cu 40% trebuie evitata, pentru ca economia nu o poate susține. Daca nu va fi evitata, consolidarea fiscala graduala, care sa protejeze redresarea, ar deveni una forțata, dezordonata, cu creșteri imediate de impozite și taieri de cheltuieli, arata un grup de economiști.O…

- La mai bine de un an dupa ce a fost lansat in Statele Unite, Facebook Dating ajunge pe batranul continent.Facebook Dating foloseste datele pe care le are despre utilizatorii retelei sociale pentru a facilita apropierea dintre cei care au interese, hobby-uri sau grupuri comune de prieteni,…

- Mari companii producatoare de autovehicule - Tesla, Volvo, Ford și Mercedes Benz - dau in judecata guvernul SUA pentru taxele de import pe care le-a impus componentelor fabricate in China, relateaza BBC, conform Mediafax.SUA și China desfașoara un razboi comercial prin impozitarea suplimentara…

- Un politist newyorkez de origine tibetana a fost inculpat luni pentru spionaj, in timp ce autoritatile americane il acuza ca ar fi strans informatii pentru guvernul chinez despre comunitatea tibetana din New York, relateaza marti France Presse, potrivit Agerpres.Ofiterul de politie care apartine…

- Documentarul „76 de zile” – numit astfel dupa numarul de zile de izolare a orașului chinez Wuhan – a fost realizat in epicentrul virusului și a avut premiera recent, la Festivalul de film de la Toronto. Doi regizori chinezi și-au luat costumele de protecție și s-au infiltrat in spitalele din Wuhan.…

- Ziua de 1 septembrie a adus cu sine creșterea punctului de pensie cu 14% chiar daca PSD promovat acte normative care prevedeau un salt cu 40%. Din cauza scaderii veniturilor la buget, urmare a declanșarii pandemiei, guvernul a decis o creștere mai lenta. Intr-o analiza facuta rectificarii bugetare,…