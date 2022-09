Stiri pe aceeasi tema

- Intrebat cate institutii publice au folosit antivirusul rusesc, ministrul Cercetarii si Digitalizarii a precizat ca nu are un numar exact. ”Din datele anecdotice mai mult de la Asociatia Oraselor, Asociatia Municipiilor, Asociatia Comunelor, sunt destul de multe care tind sa apeleze la aceste solutii…

- Hamude Dawoud a luat decizia de a pleca din Romania pentru o perioada. In exclusivitate pentru Antena Stars, celebrul artist a marturisit ca și-a facut bagajele și a plecat in Italia. Iata care este motivul pentru care a luat aceasta decizie!

- Ucraina a exportat 1,68 milioane de tone de produse agricole, de la data de 1 august, cand a intrat in vigoare acordul de deblocare a porturilor care au fost inchise de invazia rusa, dupa cum a raportat Turcia, tara prin care acestea trec si sunt verificate, transmite agentia EFE, citata de Rador. Intre…

- Mai. Iunie. Iulie. August. Ce au in comun aceste luni? Nu conțin litera “r”, iar conform zicalei populare, in lunile fara “r”, nu luam calciu. Bineințeles ca este și mit in aceasta afirmație, dar cu siguranța consumul suplimentelor cu calciu va crește incepand cu luna mai, așa ca este momentul potrivit…

- Andrea Compagno e noul atacant al celor de la FCSB, Becali platind pe el o suma imensa, 1,5 milioane de euro. Fotbalistul a evoluat in Italia, țara sa natala, doar la nivelul Seriei D, la formații precum Borgosesia, Pinerolo sau Due Torri, insa s-a remarcat in cel mai slab campionat al Europei, San…

- Wizz Air a anuntat joi adaugarea, din decembrie, a doua noi rute de pe aeroporturi din Romania catre doua destinatii din Italia, respectiv din Bucuresti catre Ancona si din Cluj-Napoca spre Perugia. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro…

- Viața unui elvețian revenit la Craiova: „Eu zic ca sunteți mai fericiți. Mai incet, mai sigur. Sunteți patrioți și nebuni, in sensul bun”.Ivan Martic, 31 de ani, s-a intors la Universitatea Craiova pentru a se lupta la titlu, elvețianul facand un portret romanilor in comparație cu ceea ce a vazut și…

- O tanara de 33 de ani, din Romania, a fost condamnata la inchisoare pe viața in Italia, pentru ca și-a torturat și ucis prietena, tot romanca, impreuna cu iubitul ei. Sentința este definitiva, dupa ce Curtea de Apel din Palermo a confirmat la inceputul acestei saptamani pedeapsa pronunțata anterior…