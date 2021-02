Economista nigeriana Ngozi Okonjo-Iweala a fost numita luni, in mod oficial, la conducerea Organizatiei Mondiale a Comertului (OMC), devenind prima femeie si, totodata, primul reprezentant al unei tari africane care ocupa postul de director general al Organizatiei. In varsta de 66 de ani, Ngozi Okonjo-Iweala este de profesie economist si a fost de doua ori ministru de finante si de doua ori sef al diplomatiei in Nigeria, informeaza Agerpres. Ngozi Okonjo-Iweala si-a inceput cariera la Banca Mondiala in 1982, unde a lucrat timp de 25 de ani. In 2012, a fost aproape de a deveni presedintele OMC.…