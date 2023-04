Economist: Vom rămâne Teleormanul Europei Economistul Bogdan Glavan propune mai multe soluții pentru ieșirea din ”debandada bugetara” și-i acuza pe guvernanți ca, in loc sa se preocupe de bine Romaniei, se gandesc cum sa comaseze alegerile, ca sa mai prinda ei o sinecura. In opinia sa, Romania este asistatul social al Europei, traim din imprumuturi. Redam mesajul lui Glavan postat pe pagina sa de Facebook: Aseara dl. Boloș a sugerat ca salariile bugetarilor ar putea fi taiate cu 25% pentru a fi indeplinita condiția de sustenabilitate din PNRR. Parerea mea Romania este asistatul social al Europei. Traim din imprumuturi. Fara banii europeni,… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol si foto: money.ro

