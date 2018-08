Economist: Romania se va imprumuta tot mai scump in trimestrele urmatoare

Stiri pe aceeasi tema

- Economia Romaniei a crescut in primele sase luni ale acestui an cu doar 4% fata de aceeasi perioada a anului 2017. In trimestrul doi din 2018 Produsul Intern Brut a inregistrat un avans de 1,4% fata de trimestrul precedent, informeaza Institutul National de Statistica (INS). Citeste…

- Banca Nationala a Romaniei se asteapta la o inflatie lunara negativa in luna iulie, a declarat luni guvernatorul Bancii Nationale a Romaniei, Mugur Isarescu, acesta precizand ca inflatia lunara stagneaza de luni bune in Romania. "Se pare ca in luna iulie, dupa datele noastre preliminare, vom…

- Numarul directivelor europene pe care Romania nu le-a implementat la timp se ridica la 45, a declarat, la finele sedintei de guvern de marti, Nelu Barbu, purtatorul de cuvant al Executivului. Printre proiectele aflate pe ordinea de zi a sedintei de marti, 24 iulie, s-a numarat si o nota "privind…

- Rata anuala a inflatiei, care masoara evolutia preturilor de consum in ultimul an, a scazut usor in luna iunie, la 5,40%, potrivit datelor publicate miercuri de Institutul National de Statistica (INS). Cu toate acestea, ramane in continuare la cel mai mare nivel din februarie 2013, cand a…

- Independenta sistemului judiciar si continuarea luptei anticoruptie sunt de maxima importanta pentru Comisia Europeana, lucru subliniat in repetate randuri in rapoartele de evaluare redactate in cadrul MCV. Aceasta este prima reactie a Comisiei Europene dupa ce, luni, Laura Codruta Kovesi…

- Ritmul de crestere economica se va tempera, iar Banca Nationala a Romaniei va decide majorarea ratei dobanzii de politica monetara la 3% pana la sfarsitul acestui an, a declarat, joi, Andrei Radulescu, director de cercetare al Bancii Transilvania, in cadrul conferintei "Economia digitala - ce poate…

- Romania a imprumutat de pe pietele externe 1,2 miliarde de lei, pe 30 de ani, printr-o noua emisiune de titluri. Guvernul a imprumutat si la inceputul lunii februarie, tot de pe pietele externe, 2 miliarde de euro si, ulterior in cursul lunii, alte 250 de milioane de euro din piata interna,…