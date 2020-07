Stiri pe aceeasi tema

- Așa tata, așa fiica! Thea Maria Chirica s-a numarat printre elevii care au obținut nota maxima la Evaluarea Naționala și Bacalaureat, un motiv de bucurie pentru primarul Mihai Chirica. An de an, Primaria Municipiului Iași premiaza excelența in educație oferind premii și diplome tinerilor care au luat…

- Conform ultimului sondaj IMAS, comandat de Europa FM, PRO Romania este singurul partid politic din Romania care-și consolideaza poziția, inregistrand același procent ca la sondajele precedente, 11,2%.

- Campionatul Poloniei este, in Europa, cel care are cea mai mare medie de penalty-uri acordate in raport cu minutele de joc, conform unui studiu difuzat de Observatorul pentru fotbal (CIES), in timp ce Romania ocupa locul al cincilea. Conform studiului difuzat de CIES, Ekstraklasa este,…

- Ministerul Culturii anunta lansarea campaniei de promovare "Citeste romaneste", un proiect dedicat promovarii cartilor autorilor autohtoni si realizarii unei comunicari mai bune intre acestia si cititorii lor. Potrivit unui comunicat al Ministerului Culturii, transmis miercuri AGERPRES,…

- Numarul de infectari cu coronavirus in Romania este pe un platou ușor descendent, iar rata vindecarilor este cea mai buna din Europa, susține secretarul de stat in Ministerul Sanatații Horațiu Moldovan. El face apel catre populație sa respecte masurile de protecție și explica in ce condiții Romania…

- Liderul PRO Romania a reacționat rapid la ridicarea restricțiilor din mai multe țari din Europa, printre care și Italia, considerata focarul Europei. Ponta critica masurile autoritaților."Vreti sa munciti ? Mergeti in Italia ! Vreti sa stati pe o terasa la restaurant? Mergeti in Ungaria…

- Romania a fost condamnata de Curtea de Justitie a UE pentru aerul poluat din Capitala ❗️ Este o realitate faptul ca nu respiram un aer curat și am inițiat și susținut numeroasele proiecte pentru a remedia acest lucru in București. Dar remedierea se face prin aplicarea masurilor cu strictețe și sancționarea…