Stiri pe aceeasi tema

- Adrian Vasile, expert naturopat, a discutat in exclusivitate in emisiunea "iThink" cu Iusti Fudulu de la Antena 3 CNN despre alimentele care contribuie la hidratarea organismului, chiar și in absența consumului adecvat de apa.

- Medicul Lavinia Bratu a explicat, in exclusivitate in emisiunea iThink cu Iusti Fudulu de la Antena 3 CNN, ca laptele pasteurizat nu ar trebui sa fie prezent in alimentația noastra, iar cel de țara ar trebui consumat doar dupa ce se verifica o eventuala s

- Doctorul Lavinia Bratu a explicat, intr-o intervenție exclusiva in emisiunea iThink cu Iusti Fudulu de la Antena 3 CNN, cum sa consumam cafeaua pentru a evita disconfortul abdominal. Ea a subliniat importanța eliminarii laptelui din cafea, sugerand ca ace

- Cum poți pierde banii atunci cand ii ții in contul curent. Educația financiara nu este foarte avansata in Romania, ceea ce face ca puțini romani sa știe cum sa iși pastreze economiile, atunci cand le au. In emisiunea iThink cu Iusti Fudulu de la Antena 3 CNN , Andrei Zaharia, trainer financiar, a explicat…

- Sorin Popa, Speaker, Coach si Teacher Certificat Maxwell Leadership Certified Team, a vorbit in exclusivitate in emisiunea iThink cu Iusti Fudulu de la Antena 3 CNN despre cei șapte influenceri care pot schimba țara noastra. ”In urma cu mai bine de 10 ani, John Maxwell, dupa 40 de ani de cariera in…

- Investiția la bursa Cu toții am auzit de acțiuni și obligațiuni, dar mulți dintre noi nu știm exact ce reprezinta acestea. Mai mult, nu realizam ca investițiile in astfel de instrumente pot aduce venituri semnificative, fara prea mult efort. Despre acțiuni și obligațiuni a discutat Andrei Zaharia, trainer…

- Andrei Zaharia, trainer financiar, a explicat, in emisiunea iThink cu Iusti Fudulu de la Antena 3 CNN, cum și unde trebuie sa ne pastram economiile. „Lucrurile trebuie foarte bine ințelese, avem contracte, trebuie sa fim foarte bine informați și puși la curent cu privire la ce se intampla cu banii noștri…

- Noi reguli pentru romanii care vand o mașina sau un imobil. Ce trebuie sa știe acestea? Statul ii obliga sa faca acest lucru. Legile s-au tot schimbat, iar acum, romanii care vand o mașina sau un imobil au obligații stricte. E vorba despre taxe, impozite, dar și accize. Invitat in emisiunea iThink cu…