- Banca Transilvania crește dobanzile la produsele de economisire in lei pentru persoanele fizice și juridice cu pana la 0,65 de puncte procentuale. Este vorba de depozitele cu dobanda fixa, constituite pe o perioada de 12, 24 și 36 de luni. Noile dobanzi la depozitele Bancii Transilvania: Persoane fizice:…

- Grupul Banca Transilvania a obținut, in primele noua luni ale anului, un profit net consolidat de 1,669 miliarde de lei. De asemenea, activele bancii au crescut cu 9,7%. “Continuam cresterea finantarilor si a operatiunilor semnificativ peste media pietei si contribuim la relansarea economiei si a societatii,…

- În ceea ce privește criza pe lanțurile globale de aprovizionare, am citit un studiu acum câteva saptamâni în care ei menționau ca am putea ajunge la o normalizare undeva prin 2023 când se vor mai construi înca 10-20 nave de transport, a declarat Florin Andrei, economist,…

- Din cei 100.000 de lei donați de nonagenarul cu suflet mare, au fost achiziționate parate medicale care ii vor ajuta pe medici sa salveze nou-nascuții cu probleme grave de sanatate. Gest de o mare generozitate facut de un pensionar de 90 de ani care locuiește in București și care a decis sa iși doneze…

- Romania are in prezent aproape 3,7 milioane de vaccinuri anti-COVID in depozite. Peste 150.000 au expirat și au fost scoase din circuitul de administrare, insa joi o noua tranșa de vaccin, de la compania Pfizer, care consta in 303.030 de doze, sosește, joi, in țara. Potrivit autoritaților, in depozite…

- Depozitele rezidentilor clienti neguvernamentali au crescut, in luna august, cu 1,7% fata de luna anterioara, pana la nivelul de 449,9 miliarde de lei, si cu 15,5% (9,7% in termeni reali) fata de august 2020, potrivit datelor Bancii Nationale a Romaniei, publicate joi. Depozitele in lei ale…

- 1500 de carti vechi din depozitele Muzeului Prima Scoala Romaneasca vor intra intr-un proces de conservare primara. Totul in cadrul unui proiect initiat de Muzeul Bisericii Sf. Nicolae Brasov - Prima Scoala Romaneasca și Muzeul Casa Muresenilor. Proiectul „ Un model sustenabil de protejare a patrimoniului”…

- ”Test sever pentru corectia bugetara va fi anul 2022, cand se va simti inevitabila reducere a impulsului fiscal in conjunctie cu intarirea politicii monetare, ca si efecte ale derapajului bugetar din acest an. Deficitul bugetar (cash, ESA, structural) ar trebui fie in jur de 3% din PIB in 2024, conform…