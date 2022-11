Stiri pe aceeasi tema

- Noul ministru al Apararii, Angel Tilvar, rugat sa comenteze faptul ca tatal lui a fost colonel de Securitate, a raspuns ca n-ar trebui sa conteze „dosarul” familiei sale, ci munca pe care o desfașoara. Senatorul PSD de Vrancea Angel Tilvar a fost numit, luni seara, in funcția de ministru al Apararii…

- de Octavian Badescu Conform statisticilor, oamenii muncesc in jur de 30-40 de ani si mai traiesc dupa aceea undeva intre 5 si 15 de ani, in medie. Putem deci spune ca viata de pensionar dureaza cam un sfert, maxim o treime din viata profesionala, in care contribui pentru pensie. Contributia depaseste…

- Inspectorii Comisariatului Județean pentru Protecția Consumatorilor (CJPC) au controlat din nou magazinul Profi din localitatea timișeana Peciu Nou și au constatat ca una dintre abaterile pentru care societatea comerciala a fost amendata in luna august s-a repetat și acum. Conform CJPC Timiș, magazinul…

- Mai multe facturi cu valori mari au aparut, brusc, in spațiu public, deși oricine putea citi ca sunt regularizari pentru intervale de 12 – 24 de luni, adica cu o medie lunara a consumului care se inscrie in limite de 150 – 300 lei. Aceeași practica am vazut-o și in luna decembrie 2021, cand la fel de…

- Finalul lunii octombrie nu vine cu vești bune pentru o singura zodie din horoscop. Acești nativi din zodiac vor avea mult de suferit și vor termina luna in lacrimi. Ei vor primi o veste cu adevarat trista. Iata despre ce zodie este vorba!

- Problema modului de calcul a facturilor la energie termica și gaze este departe de a se fi lamurit! PSD va depune un amendament in Parlament pentru modificarea OUG 119/2022, astfel incat persoanele care iși reduc consumul curent de energie electrica sa poata beneficia de prețuri plafonate. Amendamentul…

- Piața mașinilor noi a crescut in primele opt luni cu 5%, vanzarile Dacia au urcat cu 13%, iar la Toyota, cu 16%. Skoda a avut cea mai mare scadere din top 10. Datele APIA arata ca SUV-urile au ajuns sa reprezinte 45% din piața mașinilor noi, datorita unor modele precum Duster, Puma și Tucson.

- 50% dintre romani apreciaza ca situația lor financiara s-a inrautațit fața de anul trecut, iar 38% au anticipații pesimiste și se așteapta ca situația sa se inrautațeasca, rezulta dintr-un sondaj realizat de CEC Bank in parteneriat cu comparatorul bancar FinZoom.ro.