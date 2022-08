Stiri pe aceeasi tema

- In data de 06.08.2022, incepand cu ora 07:00, pana in data de 07.08.2022, ora 24:00, va fi inchisa circulația pe linia cale tramvai de pe strada Ștefan cel Mare, pe tronsonul cuprins intre strada Ștefan Octavian Iosif și strada Școlii, pentru asigurarea mentenanței la linia cale tramvai. Astfel, pe…

- Iluminatul arhitectural ar putea fi redus la toamna, spun reprezentanții Primariei, pe fondul crizei energetice. Ca prime masuri pentru a face economii, administratia locala a redus iluminatul public cu doua ore si a inchis semafoarele care functionau doar pe culoarea galben intermitent.

- O creștere masiva a prețului gazelor a fost declanșata luna trecuta de reducerea de catre Rusia a livrarilor catre Germania, ceea ce a aruncat economia sa in cea mai puternica criza energetica de la șocul petrolier din 1973 incoace, scrie Financial Times. Germania a trecut la raționalizarea apei, reducerea…

- Autoritațile din toate țarile europene cauta modalitați de a stopa creșterea prețurilor, dar in același timp se gandesc și la anotimpul rece, atunci cand consumul va fi mult mai mare decat in aceasta perioada.

- Iluminatul public de pe 64 de strazi din Timișoara va deveni unul ”smart”, in urma unui proiect de investiție care vizeaza schimbarea a 2.783 de aparate de iluminat stradal cu lampi LED intinse. Proiectul care cuprinde documentația de avizare a lucrarilor de intervenție a primit avizul Comisiei Tehnico-Economice…

- Ministrul Transporturilor, Sorin Grindeanu, a anunțat ca a fost avizata in Consiliul Tehnico-Economic al Ministerului Transporturilor achiziția a inca 20 trenuri electrice de lung parcurs. Aceste trenuri vor trece prin Oradea – Cluj – Alba Iulia – Simeria (Deva) – Timișoara – Arad. Licitația…

- CARAȘ-SEVERIN – Pe lista proiectelor strategice pentru accelerarea tranziției verzi in țara noastra figureaza și etapele II și III vizand „Trecerea la tensiunea de 400 kV a axului Porțile de Fier – Reșița – Timișoara – Sacalaz – Arad“! Fondul pentru modernizare a pus 2,4 miliarde de euro la dispoziția…

- Un ochi printr-o ușa crapata, sau pe gaura cheii, o privire aruncata pe un geam deschis, sunt feluri prin care oamenii incearca, din cand in cand, sa-și satisfaca curiozitatea legata de felul in care traiesc semenii lor. Iar cand aceștia sunt artiști, dorința de a patrunde in lumea lor e cu atat mai…