Primarul Sucevei, Ion Lungu, a discutat astazi cu directorii unitaților de invațamant din municipiu despre realizarea de economii la cheltuielile cu energia electrica și gazul metan „Am cerut școlilor sa renunțe unde este cazul la contractele pe care le au pentru inchirierea unor spații, in cazul in care consumurile energetice sunt mai mari decat sumele care se […] The post Economii la energie in școlile din Suceava. Lungu: ”Nu se pune problema sa restricționam activitatea la școli dar nici nu putem consuma din punct de vedere energetic „fara numar „pentru ca platește Primaria” first appeared…