Economica: Racordarea la gaze va fi gratuită și pentru mare parte dintre firme, nu doar pentru persoanele fizice Noul regulament de racordare la rețele de distribuție a gazelor naturale, aflat momentan in dezbatere publica, va face gratuita racordarea și pentru o parte dintre societațile comerciale care solicita acest lucru, potrivit publicației Economica.net. Autoritatea Naționala de Reglementare in Energie a elaborat un nou regulament de racordare la rețeaua de distribuție a gazelor naturale, de […] The post Economica: Racordarea la gaze va fi gratuita și pentru mare parte dintre firme, nu doar pentru persoanele fizice appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro… Citeste articolul mai departe pe sursazilei.ro…

Sursa articol si foto: sursazilei.ro

Stiri pe aceeasi tema

- In sedinta Comitetului de reglementare al Autoritatii Nationale de Reglementare in Domeniul Energiei (ANRE) din data de 30 septembrie 2020 a fost aprobat noul Regulament privind furnizarea de ultima instanta a gazelor naturale care stabileste procedura de desemnare de catre ANRE a furnizorilor de ultima…

- Autoritatea Nationala de Reglementare in Energie (ANRE) va desemna cel putin trei furnizori de gaze naturale, care sa asigure livrarile catre consumatorii finali, potrivit unui comunicat al autoritatii, remis, miercuri, AGERPRES. In sedinta Comitetului de reglementare al ANRE de miercuri…

- ​Autoritatea Naționala de Reglementare în Domeniul Energiei a aprobat un nou regulament care stabilește modul în care sunt suportate cheltuielile de racordare a consumatorilor casnici la sistemul de transport al gazelor. Mai exact, toate cheltuielile efectuate pentru racordarea solicitanților…

- Racordarea la gaze va fi gratuita pentru toate persoanele fizice, indiferent unde e locul de consum, și se face in cel mult 90 de zile. Autoritatea de Reglementare a elaborat un nou regulament de racordare la rețeaua de distribuție a gazelor naturale, de care este nevoie ca urmare a ultimelor modificari…

- Curtea Europeana de Justiție a dat caștig de cauza Hidroelectrica, pe 17 septembrie, in procesul cu Autoritatea Naționala de Reglementare in Domeniul Energiei, avand ca obiect restricțiile impuse de reglementator cu privire la exporturile de energie electrica. Prin Legea 123/2012 producatorii de energie…

- Cetatenii cu drept de vot care se vor prezenta duminica la urne trebuie sa respecte anumite reguli de protectie sanitara in contextul pandemiei de COVID-19. Persoanele cu risc mare de imbolnavire pot solicita acces prioritar in localul de vot, iar in cazul in care un alegator prezinta simptome respiratorii…

- Incepand cu 11 august, ora 00:00, Spania a intrat pe lista galbena a Romaniei, potrivit noii liste publicate de Institutul Național de Sanatate Publica. Astfel, toate zborurile comerciale dintre cele doua țari vor fi suspendate și, totodata, toți cei ce calatoresc din Spania spre Romania vor intra…

- Curtea de Apel Bacau a dispus masura arestului la domiciliu, pe o perioada de 30 de zile, pe numele a cinci sefi de la Romsilva Bacau – Ocolul Silvic Comanesti, acuzati ca au luat o mita de 4,6 milioane lei, transmite Agerpres. Potrivit unui comunicat al DNA, au fost arestati la domiciliu Aurel Paslaru,…