Stiri pe aceeasi tema

- Rusia a redus livrarile de gaze catre Europa anul trecut, dupa invazia sa din Ucraina, provocand o criza de aprovizionare cu energie si preturi record. UE a promis ca va renunta la combustibilii fosili din Rusia pana in 2027 si a inlocuit aproximativ doua treimi din gazele rusesti anul trecut. Dar,…

- Tarile UE, care incearca sa inlocuiasca gazul rusesc, intentioneaza sa faca o cerere in comun, pentru a semna primele contracte colective de gaze in lunile urmatoare, astfel incat sa inceapa umplerea depozitelor inaintea varfului de cerere din timpul iernii. “Ucraina a indicat ca, pe langa propria…

- Țarile din Uniunea Europeana (UE) nu au reușit miercuri, 22 februarie, sa ajunga la un acord asupra noilor sancțiuni impotriva Rusiei, care ar trebui sa intre in vigoare vineri, cu ocazia implinirii unui an de cand a inceput invazia Moscovei in Ucraina, au declarat mai multe surse diplomatice de la…

- Șefa statului Maia Sandu a spus ca Republica Moldova se confrunta cu numeroase crize care au aparut ca urmare a agresiunii Rusiei impotriva Ucrainei, iar in aceasta situatie ”republica are sansa de a supravietui doar in cadrul Uniunii Europene”. Potrivit Infotag , Maia Sandu a declarat acest lucru…

- Polonia si Lituania vor ca UE sa impuna restrictii asupra sectorului nuclear din Rusia ca parte a noilor sanctiuni contra Moscovei in contextul razboiului din Ucraina, noteaza vineri Reuters . Cele doua tari au propus ca grupul energetic Rosatom si conducerea lui sa fie incluse pe ”lista neagra” a Uniunii…

- De aproape cinci ori mai ieftin decat in august: prețul en-gros al gazelor naturale in Europa a scazut luni la cel mai jos nivel de la invadarea Ucrainei de catre Rusia, datorita unei ierni blande care salveaza stocurile, dar analiștii avertizeaza ca piața va fi imprevizibila in lunile urmatoare, potrivit…

- Guvernul olandez a anuntat vineri punerea la dispozitie a 2,5 miliarde de euro in sprijinul Ucrainei in 2023, in mare parte destinate ajutorului militar, transmite AFP. Intr-o conferinta de presa la Haga, prim-ministrul Mark Rutte a precizat ca 'aproape 2 miliarde sunt destinate sprijinului militar'.…

- Cel mai inalt oficial instalat de Moscova in regiunea ucraineana Zaporojie a declarat vineri, 23 decembrie, ca bombardamentele asupra centralei nucleare controlate de ruși din aceasta regiune ”aproape au incetat”, informeaza Reuters . Guvernatorul regional instalat de Rusia, Evgheni Balitski, a declarat…