Stiri pe aceeasi tema

- Comisia Europeana pregateste o lista de produse importate din SUA, in valoare totala de aproximativ 20 miliarde de euro, pe care ar urma sa le taxeze semnificativ in cazul in care Statele Unite vor introduce tarife pentru importurile de automobile din UE, a anuntat miercuri Cecilia Malmstrom, comisarul…

- Taxele vamale anuntate de presedintele SUA, Donald Trump, la importurile de otel si aluminiu vor determina anul acesta un declin al prosperitatii in Germania si ii vor costa probabil pe nemti 20 de miliarde de euro (23,44 miliarde de dolari), a avertizat Gustav Horn, directorul Institutului economic…

- Cancelarul german Angela Merkel a spus ca tarifele la importurile de automobile din SUA sunt impotriva regulilor Organizatiei Mondiale a Comertului si ca pune in pericol prosperitatea multor persoane, relateaza Reuters. „Vedem potentialele tarife nu doar ca o incalcare a regulilor impuse…

- Mexicul a implementat joi a doua etapa a taxelor vamale impotriva Statelor Unite ca reactie la tarifele la importurile de otel si aluminiu impuse de presedintele american, Donald Trump, relateaza site-ul Politico.com, citeaza mediafax.ro.

- Masurile de raspuns ale Uniunii Europene la tarifele introduse de administratia Trump vor intra in vigoare vineri, 22 iunie, a anuntat miercuri Comisia Europeana, informeaza AFP, preluata de Agerpres. Executivul european a precizat că a adoptat, în mod formal, o lege prin care sunt introduse…

- Indicele Sentix pentru zona euro a scazut la 9,3, de la 19,2 in luna mai, in timp ce analistii intervievati de Reuters anticipau un declin la 18,4. Scaderea a fost provocata de evaluarea mai slaba data de investitori conditiilor actuale si asteptarilor mai scazute referitoare la economie,…

- Decizia presedintelui SUA, Donald Trump, de a impune taxe vamale la importurile de otel si aluminiu din Canada prin invocarea unor ratiuni de siguranta nationala este "absurda", afirma ministrul canadian al Finantelor, Bill Morneau, citat de site-ul agentiei Reuters.

- Premierul israelian Benjamin Netanyahu a acuzat joi Iranul ca a încalcat o "linie rosie" tragând obuze catre Israel din Siria, atacuri urmate de zeci de raiduri israeliene în aceasta tara, relateaza News.ro."Reactia noastra a fost în consecinta. Tsahal…