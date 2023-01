Stiri pe aceeasi tema

- Anul trecut am avut o creștere semnificativa in valoare niminala a PIB-ului de 49 miliarde de euro, creștere egala cu valoarea PIB in anul 2002, anunțat joi premierul Nicolae Ciuca, precizand ca sunt cele mai recente date de la Comisia Naționala de Prognoza. Acesta a spus ca in ciuda discuțiilor privind…

- Mirela Ionela Achim (www.b1tv.ro) Prețul locuințelor in UE a inregistrat o creștere de 49,2% in perioada 2010 – al treilea trimestru din 2022. In trei țari, aceste prețuri au scazut. In Romania, locuințele s-au scumpit in perioada menționata cu 25%, arata datele Eurostat. Astfel, in intervalul 2010…

- Economia romaneasca ar urma sa inregistreze in acest an o crestere de 2,6%, a previzionat marti Banca Mondiala, in raportul "Perspective Economice Globale" (Global Economic Prospects), anunța Agerpres. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro…

- Economistii de la banca americana Goldman Sachs nu se mai asteapta ca economia zonei euro sa intre in recesiune, dupa ce aceasta s-a dovedit mai rezistenta decat se anticipa la finele lui 2022, pretul gazelor naturale a scazut semnificativ iar China a renuntat la restrictiile impuse in contextul pandemiei…

- In ce ritm și cu ce creștere poate intra economia in 2023? In condițiile in care inflația pare sa fi atins un nivel maxim, așteptarile ar trebui sa fie in prezent in scadere in ceea ce privește spirala prețurilor și majorarea ratelor dobanzilor, deși analiștii prognozeaza totuși o creștere foarte slaba…

- Rata anuala a inflatiei a urcat in noiembrie, comparativ cu noiembrie 2021, la 16,8%, releva datele transmise marti de Institutul Național de Statistica. ”Rata inflatiei de la inceputul anului (noiembrie 2022 comparativ cu decembrie 2021) este 15,9%. Rata anuala a inflatiei in luna noiembrie 2022 comparativ…

- Increderea in economia zonei euro s-a redresat in noiembrie mai mult decat se estima, inregistrand crestere pentru prima data de la invadarea Ucrainei de catre Rusia (in februarie), pe fondul sporirii increderii in randul consumatorilor si a evolutiei bune din sectorul serviciilor, transmite Reuters.…

- Compania Walt Disney Co vrea sa inghețe angajarile și sa reduca unele locuri de munca, straduindu-se sa aduca serviciul de streaming Disney+ la profit pe fondul incertitudinii economice, potrivit unui memorandum consultat vineri de Reuters.