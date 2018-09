Stiri pe aceeasi tema

- Declaratie ferma a avut scopul de a calma pietele financiare dupa ce in luna august rata inflatiei a atins cel mai ridicat nivel din ultimii 15 ani, transmite Reuters. Urmatoarea sedinta de politica monetara la Banca Centrala a Turciei va avea loc in data de 13 septembrie. Lira turceasca a…

- Tensiuni cu Turcia, conflict comercial cu China, politica monetara a FED, Coreea de Nord: presedintele Statelor Unite revine, luni, 21 august, asupra deciziilor sale politice, intr-un interviu acordat agentiei de presa Reuters.

- Lira turceasca a inregistrat, in ultimele saptamani, cea mai abrupta scadere din istoia piețelor emergente, iar semnele unei reveniri nu se vad inca. Lira turcească a pierdut vineri 17% din valoare în fața dolarului, aceasta fiind cea mai mare scădere de la criza bancară din…

- Banca Centrala Europeana (BCE) a decis joi sa mentina nemodificata dobanda de politica monetara si a precizat ca va continua sa faca achizitii de active la ritmul actual – 30 de miliarde de euro pe luna- pana in septembrie, anunța Reuters . Incepand cu luna octombrie, BCE va reduce ritmul achizitiei…

- Banca Centrala Europeana (BCE) a decis, joi, sa mentina nemodificata dobanda de politica monetara, asa cum se asteptau analistii, si a reiterat ca va continua sa faca achizitii de active la ritmul actual de 30 de miliarde de euro pe luna pana in septembrie, transmite Bloomberg, preluat de Agerpres.…

- Ministrii de Finante si guvernatorii bancilor centrale din G20 (grupul tarilor bogate si al principalelor economii emergente) au avertizat ca intensificarea tensiunilor comerciale si geopolitice reprezinta un risc major la adresa cresterii economiei mondiale si s-au pronuntat pentru un dialog mai…

- Creditele bancare acordate companiilor din zona euro au inregistrat in mai cea mai mare majorare de dupa criza financiara, in timp ce ritmul de crestere a masei monetare s-a accelerat, arata datele publicate miercuri de Banca Centrala Europeana (BCE), transmite Reuters, preluata de Agerpres. Creditarea…

- Banca Centrala Europeana (BCE) a mentinut politica monetara pentru zona euro, dar a revizuit in scadere estimarile privind cresterea economica inregistrata de zona euro in acest an si a modificat in urcare prognozele de inflatie atat pentru acest an cat si pentru 2019, informeaza AFP si Reuters.