Produsul intern brut din zona euro a crescut cu 12,7% in trimestrul al treilea, comparativ cu cele trei luni anterioare, potrivit estimarii semnal publicata vineri de biroul european de statistica Eurostat. Analistii se asteptau la o crestere de 9,4%, potrivit Reuters. Cresterea - cea mai puternica inregistrata vreodata – marcheaza revenirea economiei regiunii, dupa o contractie de 11,8% in al doilea trimestru. Dar aceasta revenire este probabil limitata, avand an vedere ca guvernele inaspresc din nou restrictiile sociale. ”Economia zonei euro si-a revenit in trimestrul al treilea, odata cu deblocarea…