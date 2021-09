Economia ”wow” a lui Cîțu este praf! Premierul nu scoate niciun cuvânt Economia Romaniei, despre care premierul Florin Cițu susține ca este ”wow”, arata nespus de rau. Deficitul de cont curent, acel indicator care arata cat de slabita e o economie, s-a dublat de la un an la altul, deficitul bugetar este enorm pentru ca guvernul nu reușește sa țina cheltuielile in frau, inflația se aproape de zona de 6%, adica una galopanta, iar costurile cu dobanzile la imprumuturile pe termen lung contractate de Romania au crescut in acest an. In plus, datoria externa a mai adaugat in acest an 6 miliarde de euro. Despre toate acestea Florin Cițu nu spune nimic pentru ca datele nu… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

